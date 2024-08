Fluminense em Busca da Virada na Copa do Brasil O Fluminense sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Juventude na noite desta quinta-feira, em Caxias do Sul, no jogo de ida das oitavas...

O Fluminense sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Juventude na noite desta quinta-feira, em Caxias do Sul, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do resultado adverso, os cariocas ainda têm chances de classificação para a próxima fase.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.