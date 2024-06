Fluminense perde mais uma e amarga a lanterna do Brasileirão

O Fluminense sofreu uma derrota amarga por 1 a 0 para o Vitória, em pleno Maracanã, durante a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (27.06). Com este resultado, a equipe baiana alcançou 12 pontos e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Tricolor das Laranjeiras permanece na lanterna da competição, com apenas seis pontos e acumulando cinco derrotas consecutivas. O gol decisivo foi marcado por Janderson nos minutos finais da partida.

