Fluminense vence Flamengo em clássico emocionante no Maracanã Na noite desta quinta-feira, o Fluminense superou o Flamengo em um emocionante clássico carioca no Maracanã, válido pela 30ª rodada... Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 00h08 )

Na noite desta quinta-feira, o Fluminense superou o Flamengo em um emocionante clássico carioca no Maracanã, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Lima e Jhon Arias, o Tricolor encerrou um incômodo jejum de vitórias em clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro em 2024 e quebrou uma sequência de oito jogos sem vencer o Flamengo. Este resultado crucial elevou o Fluminense à 15ª posição na tabela, somando agora 33 pontos. Por outro lado, o Flamengo, que sofreu sua primeira derrota sob o comando de Filipe Luís, permanece na quarta posição com 51 pontos, correndo o risco de se distanciar ainda mais dos líderes Botafogo e Palmeiras. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



