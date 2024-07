Foragido da Justiça condenado por latrocínio de bombeiro militar é preso pela FICCO/DF

Brasília/DF. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), com o apoio da Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Goiás, localizou e prendeu, nesta terça-feira (2/7), um foragido da Justiça Federal do Distrito Federal. O indivíduo possuía mandado de prisão em aberto em razão da prática de latrocínio que vitimou um bombeiro militar do DF.

