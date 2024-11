Foragido da Justiça é capturado em Nova Canaã do Norte Policiais militares de Nova Canaã do Norte localizaram e prenderam um homem, de 29 anos, com mandado de prisão em aberto, nesta quinta...

Policiais militares de Nova Canaã do Norte localizaram e prenderam um homem, de 29 anos, com mandado de prisão em aberto, nesta quinta-feira (17.10). O criminoso estava sendo procurado, após ser condenado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.