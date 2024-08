Força Aérea Brasileira Entra em Ação Contra Incêndios em São Paulo A Força Aérea Brasileira (FAB) designou uma aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h41 ) ‌



Aeronave KC-390 Millennium da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) designou uma aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) para auxiliar no combate às queimadas no interior de São Paulo. No final da noite de ontem o avião chegou ao Aeroporto de Ribeirão Preto, cidade mais atingida pelos incêndios.

