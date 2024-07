Força Tática age rápido e prende suspeito por ameaça, agressão e porte ilegal de arma

Equipes da Força Tática da 26ª Companhia Independente prenderam, na noite deste domingo (30.06), um suspeito por ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, em um bar localizado no bairro Alto da Glória, no município de Sinop (480 km de Cuiabá). O homem foi detido com um revólver calibre 38 e quatro munições ainda intactas.

