Força Tática prende faccionados com arma de fogo, munições e drogas em Lucas do Rio Verde Policiais militares da Força Tática do 14º Comando Regional prenderam, na noite desta quinta-feira (27.3), dois integrantes de facção...

Policiais militares da Força Tática do 14º Comando Regional prenderam, na noite desta quinta-feira (27.3), dois integrantes de facção criminosa no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Na ação, as equipes apreenderam uma pistola, um carregador, 50 munições de calibres diversos, 36 porções de cocaína, uma de maconha e uma balança de precisão.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: