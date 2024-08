Formação de Servidores: Um Passo Rumo à Eficiência em MT Os 38 alunos da primeira turma da pós-graduação em Gestão Pública com foco na Eficiência, receberam o certificado de conclusão de... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 16h36 ) ‌



Os 38 alunos da primeira turma da pós-graduação em Gestão Pública com foco na Eficiência, receberam o certificado de conclusão de curso nesta sexta-feira (09.08). A cerimônia ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), em Cuiabá.

