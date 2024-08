Formatura de Alunos Marca Avanço na Fiscalização de Trânsito em MT O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) finalizou, na manhã desta quarta-feira (14.08), o 4º Curso... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) finalizou, na manhã desta quarta-feira (14.08), o 4º Curso de Especialista de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), em Cuiabá. A solenidade de formatura foi realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral e contou com a presença dos 38 alunos da turma.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Ideb cresce e mostra aumento da qualidade da educação básica

• Primeira-dama de MT entrega 152 chaves de casas do Programa SER Família Habitação

• Polícia Militar forma 38 alunos para fiscalização de trânsito