Formatura de Taticanos: Polícia Militar Capacita Novos Patrulheiros

A Polícia Militar de Mato Grosso finalizou, na noite desta segunda-feira (29.07), o 26º Curso de Capacitação do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (CCRT), em Cuiabá. Com a formatura do curso, 36 policiais militares se tornam aptos a atuarem dentro de atividades de patrulhamento tático, em ocorrências de grau complexos.

