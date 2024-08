Momento MT |Do R7

Formatura Inaugural de Gestores Públicos em MT: Um Marco na Eficiência A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) realiza a formatura de 38 servidores do Poder Executivo de Mato Grosso...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) realiza a formatura de 38 servidores do Poder Executivo de Mato Grosso nesta sexta-feira (09.08). Os formandos são da primeira turma do curso de pós-graduação em Gestão Pública com foco na Eficiência, ofertado pela Escola de Governo de Mato Grosso.

