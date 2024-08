Fortalecendo a Saúde Bucal: Encontro em MT Reúne Gestores A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), realiza a... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 20h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 20h03 ) ‌



A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), realiza a III Reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso. O encontro ocorre nesta quinta e sexta-feira (01 e 02.08), no auditório do CRO, em Cuiabá, das 08h às 18h.

