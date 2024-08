Momento MT |Do R7

Fortalecimento da Segurança Pública: Um Debate Necessário Diferentes setores da Segurança Pública debateram estratégias para a integração comunitária dos Poderes e instituições, no Tribunal...

Diferentes setores da Segurança Pública debateram estratégias para a integração comunitária dos Poderes e instituições, no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Visando o fortalecimento da Segurança Pública no Estado, a temática foi abordada na abertura do III Encontro Nacional dos Conselhos Comunitários de Segurança e Feconsegs, nesta quinta-feira (15).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.