Fortaleza Brilha e Conquista a Liderança do Brasileirão! O Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão, neste domingo (25.08), ao derrotar o Corinthians, que continua enfrentando dificuldades...

O Fortaleza assumiu a liderança do Brasileirão, neste domingo (25.08), ao derrotar o Corinthians, que continua enfrentando dificuldades no Campeonato Brasileiro. O Timão foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada do torneio.

