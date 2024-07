Momento MT |Do R7

Fórum Municipal dos usuários do SUAS reúne comunidade em Lucas do Rio Verde Troca de experiências, dúvidas e informações sobre os serviços e benefícios disponíveis. Esses foram os tópicos discutidos durante...

Troca de experiências, dúvidas e informações sobre os serviços e benefícios disponíveis. Esses foram os tópicos discutidos durante o Fórum dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social, realizado na tarde desta terça-feira (02), no auditório da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, organizado pela Secretaria de Assistência Social e Habitação.

