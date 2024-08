Frio Intenso Marca a Madrugada em São Paulo A capital paulista teve a madrugada mais fria do ano de 2024 nesta terça-feira (27). Os termômetros das estações meteorológicas automáticas... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A capital paulista teve a madrugada mais fria do ano de 2024 nesta terça-feira (27). Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo registraram média de 4,7 graus Celsius (°C). A menor temperatura absoluta, aquela registrada em único local, ocorreu na região de Parelheiros-Marsilac, na zona sul, com -1,7°C. A manhã de hoje começou com sol entre poucas nuvens e forte sensação de frio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Camila Queiroz celebra 6 anos de casada com Klebber Toledo: ‘Bodas de açúcar’

• DR com Demori recebe a jornalista investigativa Natália Viana

• Maduro anuncia eleição legislativa e de governador para 2025