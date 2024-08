Fumaça de Queimadas Encobre Brasília e Outras Capitais A capital do país, Brasília, amanheceu neste domingo (25) coberta por fumaça proveniente de queimadas em outras regiões do país.... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A capital do país, Brasília, amanheceu neste domingo (25) coberta por fumaça proveniente de queimadas em outras regiões do país. O mesmo fenômeno foi registrado em outras capitais do Centro-Oeste, como Goiânia, e do Sudeste, como Belo Horizonte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasília e outras capitais ficam encobertas por fumaça de queimadas

• Inep aplica neste domingo provas do Encceja e do Revalida

• Campanha de Kamala anuncia arrecadação de R$ 2,9 bilhões em pouco mais de um mês