Fumaça Persistente: O Que Esperar para o DF Hoje Apesar de uma pequena melhora nas medições, a classificação da qualidade do ar no Distrito Federal segue ruim. A previsão do Instituto... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 11h12 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Apesar de uma pequena melhora nas medições, a classificação da qualidade do ar no Distrito Federal segue ruim. A previsão do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) é que a cortina de fumaça permaneça na região ao longo desta terça-feira (27) e que a situação se normalize somente na quarta-feira (28) ou na quinta-feira (29)

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Cortina de fumaça deve permanecer no DF ao longo desta terça

• PF prende indivíduo pelo crime de abuso sexual infantojuvenil

• Prévia da inflação oficial recua para 0,19% em agosto