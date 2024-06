Momento MT |Do R7

Funcionários relatam avistamento de OVNI após show de country Um grupo de funcionários do Anfiteatro Red Rocks, em Colorado, nos EUA, disse ter flagrado um OVNI (objeto voador não identificado...

Alto contraste

A+

A-

Funcionários relatam ter avistado OVNI após show de country

Um grupo de funcionários do Anfiteatro Red Rocks, em Colorado, nos EUA, disse ter flagrado um OVNI (objeto voador não identificado) no céu do estado neste mês, informou o National UFO Reporting Center. A aparição inusitada foi vista por 12 pessoas, conforme o relatório.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Plataforma traz dados inéditos sobre comunidades terapêuticas no país

• Alien? Grupo flagra OVNI voando sobre arena após show: “Não há dúvida”

• Hospitais federais do Rio vão passar por reestruturação, diz ministra



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.