Momento MT |Do R7

Furacão Beryl deixa rastro de destruição no Caribe O furacão Beryl enfraqueceu para a categoria 4 na última terça (2) e prosseguiu no mesmo patamar nesta quarta (3), mas com ventos...

Alto contraste

A+

A-

Foto da tempestade tropical Beryl, em 29 de junho de 2024, antes de tornar-se um furacão

O furacão Beryl enfraqueceu para a categoria 4 na última terça (2) e prosseguiu no mesmo patamar nesta quarta (3), mas com ventos de mais de 220 km/h. O fenômeno até a Jamaica após deixar um rastro de destruição e pelo menos nove mortes no Caribe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Regulamentação da reforma tributária será votada a partir da próxima quarta-feira, diz Lira

• Sobe para 9 o número de mortos pelo furacão Beryl, no Caribe

• Adiada apreciação de projeto que favorece regularização fundiária na Amazônia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.