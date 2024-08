Furacão Debby Revela Carga de Cocaína na Praia da Flórida Na praia do litoral norte da Flórida, EUA, foram descobertos 25 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 32 kg, que teriam sido... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 21h36 ) ‌



A costa da Flórida, conhecida por estar próxima a centros de tráfico de cocaína, não é estranha a tais ocorrências

Na praia do litoral norte da Flórida, EUA, foram descobertos 25 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 32 kg, que teriam sido trazidos pelo furacão Debby. O valor estimado da carga no mercado paralelo é de aproximadamente US$ 1 milhão.

