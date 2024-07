G7 Exige Transparência nas Eleições Venezuelanas Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram para as “autoridades competentes” da Venezuela publicarem os resultados das... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 13h33 ) ‌



Nicolás Maduro votou neste domingo (28)

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram para as “autoridades competentes” da Venezuela publicarem os resultados das eleições presidenciais do último domingo (28) de forma detalhada e com total transparência.

