Gabarito e Notas do CNU: Tudo que Você Precisa Saber! Com mais de 2,1 milhões de inscritos e aplicação neste domingo (30), o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terá o gabarito... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 19h06 ) ‌



Com mais de 2,1 milhões de inscritos e aplicação neste domingo (30), o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terá o gabarito preliminar oficial da prova objetiva divulgado na terça-feira (20). Os participantes poderão conferir as respostas corretas na página oficial do certame.

