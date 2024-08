Gabinete de Crise em Vinhedo: Resposta Rápida Após Tragédia Aérea Por decisão do governo de São Paulo, acaba de ser criado um gabinete de crise em Vinhedo, para dar suporte às equipes mobilizadas... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Por decisão do governo de São Paulo, acaba de ser criado um gabinete de crise em Vinhedo, para dar suporte às equipes mobilizadas na ocorrência do acidente com a aeronave ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido no começo da tarde desta sexta-feira (09).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• CDR analisa projeto que garante acesso a praias

• Após queda de avião, gabinete de crise é criado em Vinhedo

• Banco de Candidatos do Concurso Unificado terá mais de 13 mil vagas