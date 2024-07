Ganha Tempo: Mais de 650 mil atendimentos e 125 serviços disponíveis em 2024 As unidades do Ganha Tempo, administradas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), registraram 650.844 atendimentos... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 10h12 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h12 ) ‌



As unidades do Ganha Tempo, administradas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), registraram 650.844 atendimentos no primeiro semestre de 2024. O número representa um aumento de 51,31% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram feitos 430.143 atendimentos.

