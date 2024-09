Gastos do governo: orçamento de 2025 e suas implicações Quase todo o crescimento dos gastos públicos no próximo ano será comprometido com despesas obrigatórias. Segundo o projeto de lei do... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 20h02 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quase todo o crescimento dos gastos públicos no próximo ano será comprometido com despesas obrigatórias. Segundo o projeto de lei do Orçamento de 2025, enviado na sexta-feira (30) ao Congresso e detalhado nesta segunda (2), de R$ 143,9 bilhões de gastos adicionais no próximo ano, sobrarão apenas R$ 11,7 bilhões (8,13%) para gastos discricionários (não obrigatórios), como investimentos (obras públicas) e novos programas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Orçamento prevê R$ 11,7 bi para aumento de gastos livres do governo

• Andressa Suíta, esposa do cantor Gusttavo Lima, comenta em publicação de Virginia Mendes: “Amei conhecer vocês”

• Verba para Auxílio Gás em cai 84% em 2025 com mudanças no programa