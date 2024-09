Gefron capacita policiais para fortalecer segurança nas fronteiras O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou, no final da tarde desta terça-feira (10.09), a solenidade de formatura de 29 profissionais... Momento MT|Do R7 11/09/2024 - 17h03 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou, no final da tarde desta terça-feira (10.09), a solenidade de formatura de 29 profissionais de segurança pública de nove estados e do Paraguai, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em Cuiabá. O 18º Curso de Unidades Especializadas de Fronteira teve como objetivo aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais em prevenção e combate de crimes fronteiriços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Sorteio do Nota MT distribuirá R$ 900 mil em prêmios nesta quinta (12)

• Gefron forma policiais de nove Estados e país vizinho em combate a crimes de fronteira

• Justiça de Primavera do Leste Arquiva Processo Contra Vereador Inspetor Adriano