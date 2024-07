Girão denuncia complexo industrial de censura no Brasil

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) comentou, em pronunciamento nesta segunda-feira (1º), a realização do 1º Fórum da Liberdade de Expressão realizado em Westminster, Londres, pelo jornalista Michael Schellenberger, conhecido por investigar e divulgar os Twitter Files Brazil. Trata-se de um compilado de e-mails trocados por funcionários da plataforma X (antigo Twitter) com autoridades e figuras proeminentes do Brasil, divulgados em abril de 2024, que envolviam a rede social e investigações conduzidas de 2020 a 2022.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.