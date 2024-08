Gkay Brilha com Look de Crochê e Abdômen Definido No último domingo (04), Gkay chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. No registro, a influenciadora... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h07 ) ‌



No último domingo (04), Gkay chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. No registro, a influenciadora digital apareceu usando um look de crochê e exibiu o seu abdômen chapado.

