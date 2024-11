Gloria Pires faz sua estreia na direção com filme emocionante Gloria Pires, de 61 anos, fará sua estreia como diretora de cinema com Sexa. O filme começou a ser rodado no Rio de Janeiro. Pontos...

Gloria Pires, de 61 anos, fará sua estreia como diretora de cinema com Sexa. O filme começou a ser rodado no Rio de Janeiro. Pontos clássicos da cidade, como os bairros de Copacabana, Laranjeiras, São Cristovão, Ipanema, além da Praia do Diabo, serão as locações do longa-metragem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.