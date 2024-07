González Defende Respeito e Reconcili ação nas Urnas Venezuelanas O diplomata e principal candidato da oposição de Nicolás Maduro na eleição venezuelana, Edmundo González Urrutia, votou na manhã... Momento MT|Do R7 28/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h04 ) ‌



Opositor Edmundo González Urrutia acena enquanto vota na escola Santo Tomas de Villanueva, em Caracas, durante a eleição presidencial

O diplomata e principal candidato da oposição de Nicolás Maduro na eleição venezuelana, Edmundo González Urrutia, votou na manhã deste domingo (28) em um centro eleitoral no bairro de Las Mercedes, em Caracas. “Confiamos que as Forças Armadas farão com que a decisão do nosso povo seja respeitada”, disse González Urrutia ao chegar à seção eleitoral.

