Governador de MT recebe lista de candidatos a desembargador

O governador Mauro Mendes recebeu, nesta segunda-feira (14.10), da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Clarice Claudino da Silva, a lista tríplice com os nomes dos candidatos à vaga de desembargador pelo quinto constitucional do Ministério Público.

