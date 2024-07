Governo de Mato Grosso lança edital para impulsionar empresas inovadoras

O Governo de Mato Grosso e a Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal (Finep) lançam, nesta quarta-feira (17.07), o Edital Tecnova III, que disponibilizará recursos estaduais e federais para apoiar empresas mato-grossenses no desenvolvimento de produtos, bens, serviços ou processos inovadores. A cerimônia de lançamento será realizada a partir das 15 horas, na Sala de Reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

