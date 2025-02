Momento MT |Do R7

Governo de MT concede benefícios fiscais e fomenta setor de materiais de construção O Governo de Mato Grosso anunciou, nesta segunda-feira (3.2), a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS...

O Governo de Mato Grosso anunciou, nesta segunda-feira (3.2), a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da cesta básica para materiais de construção no estado. A medida se deu em decreto assinado pelo governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, no Palácio Paiaguás.

Saiba mais sobre como essa iniciativa pode impactar o setor e beneficiar os consumidores consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: