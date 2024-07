Governo de MT renova parceria com Alemanha e Reino Unido para preservação ambiental A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) assinou, nesta segunda-feira (15.07) com os governos da Alemanha e do Reino Unido...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) assinou, nesta segunda-feira (15.07) com os governos da Alemanha e do Reino Unido o acordo para a execução da Fase 2 do Programa REM MT. O ato aconteceu na presença do governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta, representantes do Instituto PCI e do REM MT.

