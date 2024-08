Governo do Rio de Janeiro em Alerta: Falhas no Samu Atingem Atendimento de Emergência Em menos de uma semana, o telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficou fora do ar em três ocasiões. O... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 22h03 ) ‌



Em menos de uma semana, o telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficou fora do ar em três ocasiões. O problema chegou a durar mais de duas horas, levando o Governo do Rio de Janeiro a informar que vai notificar a operadora de telefonia Oi, a quem aponta como responsável por “graves falhas técnicas” que impactaram um “serviço essencial de saúde”.

