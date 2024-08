Governo Federal Reavalia Privatizações e Exclui Ceagesp e CeasaMinas O governo federal excluiu a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o maior entreposto de alimentos... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 19h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 19h02 ) ‌



O governo federal excluiu a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o maior entreposto de alimentos da América do Sul, do Programa Nacional de Desestatização (PND). A decisão foi publicada nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União.

