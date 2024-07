Governo inaugura Centro Socioeducativo em Barra do Garças

Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018 com a Procuradoria-Geral de Justiça e Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, o Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (04) a unidade do Centro Socioeducativo de Barra do Garças. Com a inauguração, o Estado cumpre parte do TAC, restam ainda as unidades de Sinop, Tangará da Serra e Cáceres. O número de vagas em Cuiabá também deverá ser ampliado para atendimento ao município de Várzea Grande.

