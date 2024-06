Governo transforma cidade com novo asfalto na MT-010 O Governo de Mato Grosso entregou neste sábado um trecho asfaltado da MT-010 no município de Ipiranga do Norte. Com um investimento...

Momento MT|Do R7 29/06/2024 - 17h46 (Atualizado em 29/06/2024 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share