Graciele Lacerda Compartilha Ultrassom do Bebê e Revela Semelhança com Zezé Grávida do primeiro filho com Zezé di Camargo, Graciele Lacerda mostrou uma nova ultrassom 3D nesta quarta-feira (21). “Baby Camargo... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h42 ) ‌



Ultrassom do filho de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo — Foto: Reprodução/Instagram

Grávida do primeiro filho com Zezé di Camargo, Graciele Lacerda mostrou uma nova ultrassom 3D nesta quarta-feira (21). “Baby Camargo-Lacerda está bem, graças a Deus. Vamos seguindo”, contou. “Ele tá sorrindo! Tem uma expressão de que está sorrindo. Parece que ele está bicudo. Tô achando que tem a boca do Zezé”, analisou.

