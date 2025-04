Grêmio abre campanha na Sul-Americana com vitória sobre o Sportivo Luqueño Nesta quarta-feira, o Grêmio iniciou sua participação na Copa Sul-Americana com um resultado positivo ao vencer por 2 a 1 o Sportivo... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h05 ) twitter

Nesta quarta-feira, o Grêmio iniciou sua participação na Copa Sul-Americana com um resultado positivo ao vencer por 2 a 1 o Sportivo Luqueño, da Paraguai, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos. A partida, disputada no Defensores del Chaco, teve seus gols marcados por Matíaz Arezo e Braithwaite para os brasileiros, enquanto Federico Santander descontou para os visitantes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida! Leia Mais em Momento MT: São Paulo estreia na Libertadores com vitória sobre o Talleres

