Grêmio enfrenta Atlético-MG em retorno emocionante à Arena Neste domingo, o Grêmio voltou a jogar na Arena após as enchentes que afetaram a região, mas acabou derrotado pelo Atlético-MG por...

Neste domingo, o Grêmio voltou a jogar na Arena após as enchentes que afetaram a região, mas acabou derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 2, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Grêmio foram marcados por Martin Braithwaite e Franco Cristaldo, enquanto Gustavo Scarpa, Palacios e Eduardo Vargas garantiram a virada para o time mineiro.

