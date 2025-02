Grêmio goleia São Luiz e dispara na liderança do Gauchão O Grêmio segue imparável no Campeonato Gaúcho. Na tarde deste sábado (01.02), o Tricolor aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 no São...

O Grêmio segue imparável no Campeonato Gaúcho. Na tarde deste sábado (01.02), o Tricolor aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 no São Luiz de Ijuí, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada da competição. Com o resultado, o Imortal chegou aos 10 pontos e disparou na liderança do Grupo A, abrindo oito pontos de vantagem para o segundo colocado.

