Grêmio quebra jejum de sete jogos sem vitória ao vencer o Fluminense

O Grêmio finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada da competição. O gol da vitória foi marcado por Gustavo Nunes no segundo tempo, encerrando uma sequência de sete jogos sem triunfos para o Tricolor Gaúcho, que acumulava seis derrotas e um empate.

