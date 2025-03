Grêmio vence Juventude nos pênaltis e avança para a final do Campeonato Gaúcho Em um confronto acirrado no Estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio garantiu sua vaga na final do Campeonato Gaúcho após vencer o Juventude...

Em um confronto acirrado no Estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio garantiu sua vaga na final do Campeonato Gaúcho após vencer o Juventude nos pênaltis por 3 a 2, neste sábado. O jogo, que terminou com derrota do Tricolor por 2 a 1 no tempo regulamentar, levou à decisão nas penalidades devido ao empate de 3 a 3 no placar agregado, visto que o Grêmio havia vencido a partida de ida por 2 a 1.

