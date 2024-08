Greve nos Correios: Operações Continuam Apesar da Paralisação Trabalhadores dos Correios declararam greve por tempo indeterminado desde as 22 horas dessa quarta-feira (8), após rejeitarem a... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 16h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Correios em greve

Trabalhadores dos Correios declararam greve por tempo indeterminado desde as 22 horas dessa quarta-feira (8), após rejeitarem a proposta apresentada pela empresa no final do dia. Em nota divulgada pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhares e Trabalhadoras dos Correios (Findect), o movimento paredista informou que “a proposta inclui um reajuste salarial somente para 2025 e não oferece uma resposta conclusiva e concreta em relação ao plano de saúde.”

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Correios mantém operações após trabalhadores entrarem em greve

• CSMP divulga lista definitiva de inscritos

• Solenidade marca a formatura de mais de 200 alunos no Proerd