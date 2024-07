Grupo de trabalho propõe mudanças no imposto estadual sobre doações e heranças Os deputados do grupo de trabalho (GT) sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) decidiram que os estados precisam...

‌



A+

A-

Os deputados do grupo de trabalho (GT) sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) decidiram que os estados precisam definir o que é “grande patrimônio” no caso de doações e heranças. Segundo o relatório divulgado pelo GT para o projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 108/24), os estados terão que usar a alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para taxar estes valores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• PF e PRF prendem homem transportando cocaína em Rio das Ostras/RJ

• Em um mês, quatro policiais militares morrem em operações no Rio

• Aprovada urgência para projeto que cria a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados