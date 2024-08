Guiratinga se prepara para a segunda etapa dos Jogos Abertos

Momento MT |Do R7

O município de Guiratinga (331 km de Cuiabá) será o palco, desta sexta-feira (30.08) até domingo (1º.09), da segunda etapa dos Jogos Abertos Mato-grossenses. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), contará com competições de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, tanto no masculino quanto no feminino.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.