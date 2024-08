Herói Mirim: Menino de 9 Anos Impede Acidente com Van em Movimento Kameron Hunter, um menino de 9 anos de Nelson, Lancashire, ganhou destaque no Reino Unido por sua ação heroica ao impedir que a... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h06 ) ‌



Van foi segura por garoto de nove anos

Kameron Hunter, um menino de 9 anos de Nelson, Lancashire, ganhou destaque no Reino Unido por sua ação heroica ao impedir que a nova van do vizinho descesse uma colina e colidisse com carros estacionados.

